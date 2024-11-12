Пол здивував вибором суперника після бою з Тайсоном

Блогер та боксер Джейк Пол (10-1, 7 КО) після свого бою з ексчемпіоном світу Майком Тайсоном планує вийти на ринг проти володаря титулів WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Сауля Альвареса (61-2-2, 39 КО).

Про це Пол розповів у коментарі Suga Sean O'Malley.

"Наступним буде Канело. Бій з Тайсоном доведе, що я обличчя боксу, найпопулярніший боєць. Мій бій проти Канело у важкій вазі за чемпіонський титул – найбільший у боксі, навіть більший, ніж бій проти Тайсона. Цей бій має сенс. Канело скоро завершить з боксом, і він захоче зірвати останній куш. А я доведу, що не брехав щодо Канело і створю найбільшу сенсацію в історії боксу", – сказав Пол.