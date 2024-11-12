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Чемпіон Бокс

Пол здивував вибором суперника після бою з Тайсоном

Олександр Булава — 12 листопада 2024, 17:17
Пол здивував вибором суперника після бою з Тайсоном
Майк Тайсон та Джейк Пол
Getty Images

Блогер та боксер Джейк Пол (10-1, 7 КО) після свого бою з ексчемпіоном світу Майком Тайсоном планує вийти на ринг проти володаря титулів WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Сауля Альвареса (61-2-2, 39 КО).

Про це Пол розповів у коментарі Suga Sean O'Malley.

"Наступним буде Канело. Бій з Тайсоном доведе, що я обличчя боксу, найпопулярніший боєць. Мій бій проти Канело у важкій вазі за чемпіонський титул – найбільший у боксі, навіть більший, ніж бій проти Тайсона.

Цей бій має сенс. Канело скоро завершить з боксом, і він захоче зірвати останній куш. А я доведу, що не брехав щодо Канело і створю найбільшу сенсацію в історії боксу", – сказав Пол.

Його бій з Тайсоном відбудеться 15 листопада. Спершу поєдинок був запланований на 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка".

У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій відбувся у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Сауль Канело Альварес Джейк Пол Майк Тайсон

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