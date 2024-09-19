Пол після бою з Тайсоном перейде в ММА

Блогер та боксер Джейк Пол (10-1, 7 КО) після свого бою з ексчемпіоном світу Майком Тайсоном має намір продовжити свою кар'єру в ММА.

Про це повідомляє Boxing Kingdom.

Джейк ще у 2023 році підписав контракт з PFL – професійною лігою бійців, яка проводить змагання зі змішаних єдиноборств.

Зазначимо, що бій Пола з Тайсоном відбудеться 15 листопада. Спершу поєдинок мав відбутися 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка".

У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій відбувся у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).