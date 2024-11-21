Пол спростував чутки, що за бій з Тайсоном заробив 90 млн доларів

Американський боксер Джейк Пол (11-1, 7 КО) визнав, що за поєдинок з Тайсоном отримав солідні гроші, але не 90 млн доларів.

Про це він сказав у подкасті Impaulsive.

"Ні, хто таке взагалі сказав? Це не так. Я зробив багато грошей. Більше грошей, ніж я робив. Але не 90 мільйонів доларів", – відповів він.

Зазначимо, що бій завершився одноголосним рішення суддів на користь блогера Джейка Пола (80:72, 79:73, 79:73). За підсумками поєдинку 27-річний ютубер викинув значно більше ударів (278 проти 97) та був значно влучніше (78 нанесених проти 18 у Тайсона).

Після двобою "Залізний Майк" заявив, що має запас здоров'я, щоб провести ще один поєдинок.

Нагадаємо, перед боєм Пола та Тайсона на ринг вийшли легендарні Кетті Тейлор та Аманда Серрано. У чудовій "зарубі" судді одноголосно віддали перемогу представниці Ірландії.