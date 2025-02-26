Кроуфорд пояснив важливість бою з Канело
Чемпіон WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) вказав на важливість поєдинку з володарем титулів WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Саулем Канело Альваресом (62-2-2, 39 KO).
Цитує боксера Ring Magazine
"Я точно увійду в топ-5. Я дійсно піднімаюся на три вагові категорії, б'юся, можливо, з одним з найкращих мексиканців в історії, в його вазі, без жодних обмежень чи інших умов. Ти просто виходиш проти нього, коли він у найкращій формі.
Я відчуваю, що перемога в цьому бою закріпить за мною звання найкращого боксера всіх часів", – розповів Кроуфорд.
Нагадаємо, в останньому поєдинку, який відбувся 14 вересня 2024 року в Лас-Вегасі, Альварес розділив ринг із пуерто-риканським боксером Едгаром Берлангою. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Канело одноголосним рішенням суддів.
Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).