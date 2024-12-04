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Чемпіон Бокс

Джервонта анонсував завершення кар'єри

Олександр Булава — 4 грудня 2024, 18:19
Джервонта анонсував завершення кар'єри
Джервонта Девіс
Getty Images

Чемпіон WBA в легкій вазі Джервонта Девіс (30-0, 28 КО) заявив, що завершить професійну кар'єру у 2025 році.

Цитує боксера Boxing News 24.

"Після наступного року я виходжу з боксу. Тричі цього року, а тоді я звідси піду", – заявив Девіс.

Наступний поєдинок американець проведе 1 березня в "Barclays Center" у Брукліні. Його суперником буде володар титулу WBA у другій напівлегкій вазі Ламонт Роуч (25-1-1, 10 КО).

Нагадаємо, після того, як WBA схвалила поєдинок наприкінці вересня, обидва бійці оголосили дату та місце бою в соціальних мережах. Вечір боксу спочатку мав відбутися 14 грудня, згодом його перенесли на 25 січня.

Нещодавно Джервонта нокаутом переміг Френка Мартіна та здобув титул WBA в легкій вазі. Роуч технічним нокаутом переміг Фергала Маккрорі.

Джервонта Девіс

Джервонта Девіс

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