Відомі дата та місце проведення бою Девіса проти Роуча

Чемпіон WBA в легкій вазі Джервонта Девіс (30-0, 28 КО) проведе поєдинок проти володаря титулу WBA у другій напівлегкій вазі Ламонта Роуча (25-1-1, 10 КО) в середині грудня.

Про це повідомляє Premier Boxing Champions.

Поєдинок запланована на 14 грудня. Вечір боксу відбудеться в Г'юстоні, на арені "Тойота-центр", де Джервонта давно хотів провести бій.

WBA надала Ламонту Роучу дозвіл поборотися за титул Девіса в легкій вазі. Раніше повідомлялося, що заради бою боксер готовий піднятися у легку вагу.

Нагадаємо, нещодавно Джервонта нокаутом переміг Френка Мартіна та здобув титул WBA в легкій вазі. Роуч технічним нокаутом переміг Фергала Маккрорі.