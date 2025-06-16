Чарло: Кроуфорд не буде схожим на себе в бою з Канело

Колишній чемпіон світу в першій середній та в середній вазі Джермалл Чарло вважає, що володар титулу WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) буде змушений змінити стиль заради бою проти абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO).

Слова американського боксера передає The Ring.

"Мені подобається Кроуфорд у цьому поєдинку. Він залишається великим. Мій брат бився з Канело, він сказав мені, що це була його помилка – він думав, що збільшення ваги означає стати масивним і великим, щоб перемогти Канело.

Це зробило його рефлекси – повільнішими. Він сам вам це скаже. Він не відчував себе таким, як Джермелл Чарло, якого ви бачили в поєдинку з Тоні Гаррісоном. У ситуації з Кроуфордом ви хочете стати великим, щоб спробувати поглинути удари Канело, але технічно це не той Кроуфорд, якого ми побачимо.

Кроуфорд не важить 76 кг і він набирає вагу. Де мотивація? Гроші – це добре, але я не очікую, що Кроуфорд буде тим самим Кроуфордом, який нокаутував Юріоркіса Гамбоа. Я не очікую цього від Кроуфорда. Я не думаю, що Кроуфорд повинен набирати вагу, щоб битися з ним, але така можливість трапилася", – сказав Чарло.

Об'єднувальний бій між Альваресом та Кроуфордом відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі, США.

Раніше повідомлялося, що Сауль може провести бій з блогером Джейком Полом. Проте Канело підписав довготривалу угоду з головою управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейхом, через що його бій з Полом скасувався.

Щодо Кроуфорда, то 37-річний боксер у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).