Дерев'янченко викликав на бій ексчемпіона світу

Український боксер другої середньої ваги Сергій Деревʼянченко (15-6, 10 KO) зацікавлений у другому поєдинку з ексчемпіоном світу за версією WBC Джермаллом Чарло (33-0, 22 КО).

Про це боксер повідомив в Instagram, опублікувавши фрагменти з першого поєдинку.

"Проведімо ще один бій. У цьому поєдинку я дозволив себе перемогти, але наступного разу я буду іншим", – написав Дерев'янченко.

Поєдинок з Чарло відбувся у вересні 2020 року та завершився перемогою американця одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, свій попередній бій українець провів у ніч з 17 на 18 серпня. 39-річний українець поступився Крістіану Мбіллі, але попри тяжку травму, він пройшов усю дистанцію.

Після поєдинку він переніс операцію на біцепсі.