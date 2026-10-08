Колишній чемпіон Чарло вдруге знявся з бою проти австралійця

Колишній чемпіон світу у середній вазі Джермалл Чарло (34-0, 23 КО) таки не вийде на ринг проти Коена Мазудьє (16-4-1, 6 КО).

Про це інформує Майк Коппінджер.

Напередодні вечора боксу, який був запланований на 17 жовтня, 36-річний американець травмувався у своєму тренувальному таборі. Через ушкодження він знявся з протистояння проти австралійця.

Новим суперником Мазудьє став Хосе Армандо Ресендіс. На початку травня 2026-го мексиканець програв земляку Хайме Мунгії.

Нагадаємо, що поєдинок Чарло – Мазудьє повинен був відбутися у липні 2026-го, але був перенесений через проблеми, які виникли у Чарло із візою.

Додамо, що за спиною Чарло є перемога над Сергієм Дерев'янченком (26 вересня 2020 року). Джермалл втретє успішно захистив чемпіонський титул за версією WBC у середній вазі. Раніше українець викликав на другий бій Джермалла.