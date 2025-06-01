Радий повернутися: Чарло – про перший бій за 18 місяців
Колишній чемпіон WBC у середній вазі Джермалл Чарло (34-0, 22 КО) оцінив свою перемогу проти американського боксера другої середньої ваги Томаса Ламанни (39-6-1, 18 КО).
Цитує боксера The Ring.
"Радий повернутися. Я вдячний усім, хто підтримував мене… Я повернувся. Знаєте, іноді треба пройти через труднощі, щоб стати кращим. Я добре себе почував, зробив свою роботу й відчував, що мій таймінг був на місці — подяка моєму тренеру Гайлону Вільямсу-старшому.
Я просто хочу залишатися відомим і потрібним. Більше жодних темних періодів і тримаю голову прямо", – розповів Джермалл.
Нагадаємо, Чарло у поєдинку з трьома нокдаунами переміг Ламанна. Для американського боксера це був перший поєдинок за 18 місяців. У листопаді 2023 року він здолав Хосе Бенавідеса-молодшого рішенням суддів.