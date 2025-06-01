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Радий повернутися: Чарло – про перший бій за 18 місяців

Олександр Булава — 1 червня 2025, 16:25
Радий повернутися: Чарло – про перший бій за 18 місяців
The Ring

Колишній чемпіон WBC у середній вазі Джермалл Чарло (34-0, 22 КО) оцінив свою перемогу проти американського боксера другої середньої ваги Томаса Ламанни (39-6-1, 18 КО).

Цитує боксера The Ring.

"Радий повернутися. Я вдячний усім, хто підтримував мене… Я повернувся. Знаєте, іноді треба пройти через труднощі, щоб стати кращим. Я добре себе почував, зробив свою роботу й відчував, що мій таймінг був на місці — подяка моєму тренеру Гайлону Вільямсу-старшому.

Я просто хочу залишатися відомим і потрібним. Більше жодних темних періодів і тримаю голову прямо", – розповів Джермалл.

Нагадаємо, Чарло у поєдинку з трьома нокдаунами переміг Ламанна. Для американського боксера це був перший поєдинок за 18 місяців. У листопаді 2023 року він здолав Хосе Бенавідеса-молодшого рішенням суддів.

Джермалл Чарло

Джермалл Чарло

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