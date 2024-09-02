Американського боксера звинуватили у водінні в стані алкогольного спʼяніння

Колишньому чемпіону світу за версією WBC у середній вазі Джермаллу Чарло (33-0, 22 КО) висунули звинувачення у водінні в стані алкогольного спʼяніння.

Про це повідомляє Marca.

Чарло у травні скоїв ДТП у стані алкогольного сп'яніння та намагався покинути місце аварії. Боксер ігнорував сирени поліції, яка намагалася його зупинити.

Джермалла звинуватили в трьох правопорушеннях — водіння в нетверезому стані з рівнем алкоголю понад 0,15 проміле, втечі від офіцера поліції, втечі з місця аварії, що спричинила збитки на суму 200 доларів і більше. За скоєне загрожує штраф у розмірі 2 тис доларів, або шість місяців ув'язнення з позбавленням права керування.

Нагадаємо, Чарло мав провести бій проти абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Сауля Альвареса, однак мексиканець не зміг домовитися з промоутерами та провів поєдинок проти Хайме Мунгуї.