Міллер: Джошуа знову програє Дюбуа

Американський боксер надважкої ваги Джаррелл Міллер (26-1-2, 22 KO) заявив, що Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) програє бій-реванш проти Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Його слова цитує Boxing Scene.

"Я не знаю, навіщо Джошуа потрібний реванш із Дюбуа. Він програє і вдруге теж. Нокаутом. У першому бою виявилося, що Даніель дуже швидкий, а Ентоні має слабке підборіддя.

Мені здається, наступний бій закінчить кар'єру Джошуа. Але його команда продовжуватиме доїти його, немов корову. Поки не закінчиться молоко.

Ентоні досі має впізнаване ім'я та легко заробить багато грошей. Я сподіваюся, ми зустрінемося з ним, поки він не пішов на пенсію", – заявив Міллер.