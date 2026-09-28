Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Я натовчу йому дупу: Міллер – про потенційний бій з Гассієвим

Олександр Булава — 28 вересня 2026, 20:36
Я натовчу йому дупу: Міллер – про потенційний бій з Гассієвим
Джарелл Міллер
DAZN

Американський надважковаговик Джаррелл Міллер (27-1-2, 22 КО) впевнений у своїй перемозі над чемпіоном WBA Муратом Гассієвим (34-2, 27 КО).

Його слова передає The Ring.

"Він чемпіон через пошту. Я скоро заберу у нього цей титул.

Мені нема про що турбуватися з ним. Він не справжній надважковаговик. Для мене він досі крузер. До того ж він ніколи не виходив у ринг із хлопцем на зразок мене. Я здоровий чувак, і бензобак у мене нескінченний. Я добряче натовчу йому дупу.

Не зрозумійте мене неправильно, я не недооцінюю цього чувака. Я взагалі не недооцінюю жодного бійця. Але я просто знаю: коли я у своїх найкращих кондиціях, ці всі хлопці не зможуть мене перемогти – і Гассієв у тому числі", – сказав Міллер.

Зазначимо, що 37-річний американець востаннє виходив у ринг у квітні. Він одностайним рішенням суддям переміг Леньєра Перо.

Раніше повідомлялося, що його команда веде переговори про битву з Гассієвим. Той став чемпіоном світу після рішення Олександра Усика звільнити свої пояси.

Гассієв Джаррелл Міллер

Гассієв

Американський супертяж назвав Гассієва "поштовим", а не справжнім чемпіоном
Намагається уникнути поєдинку: американський надважковаговик зобразив російського чемпіона у вигляді бургера
Визначився новий суперник Гассієва, який став повноцінним володарем поясу Усика
Екссуперник Усика отримав нового суперника у бою за чемпіонський титул
Йока через травму знявся з бою проти Гассієва

Останні новини