Нокдаун та активний обмін ударами: огляд бою Енніс – Чухаджян
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Американець Джарон Енніс (33-0, 29 КО) зумів перемогти українця Карена Чухаджяна (24-3, 13 КО).
Всі судді віддали перевагу чинному чемпіону за версією IBF у напівсередній вазі: 119:107, 117:109 та 116:110.
Огляд бою:
Статистику ударів їхнього бою можна переглянути ТУТ. Слова Карена після поразки доступні в цій новині.
Нагадаємо, що для них це була друга особиста зустріч. Боксери провели перший бій на початку 2023 року. Тоді Карен став першим за 6 років суперником Джарона, який протримався 12 раундів, але всі три судді віддали перемогу американцю.