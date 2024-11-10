Нокдаун та активний обмін ударами: огляд бою Енніс – Чухаджян

Американець Джарон Енніс (33-0, 29 КО) зумів перемогти українця Карена Чухаджяна (24-3, 13 КО).

Всі судді віддали перевагу чинному чемпіону за версією IBF у напівсередній вазі: 119:107, 117:109 та 116:110.

Огляд бою:

Статистику ударів їхнього бою можна переглянути ТУТ. Слова Карена після поразки доступні в цій новині.

Нагадаємо, що для них це була друга особиста зустріч. Боксери провели перший бій на початку 2023 року. Тоді Карен став першим за 6 років суперником Джарона, який протримався 12 раундів, але всі три судді віддали перемогу американцю.