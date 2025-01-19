Ексчемпіон світу: Дві поразки від Усика просто знищили Ф'юрі

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Дюк Маккензі вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) завершив кар'єру, адже не зумів витримати внутрішній тиск через дві поспіль поразки від Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Про це відомий британський боксер заявив у коментарі для Seconds Out.

"Ці дві поразки від Усика повністю знищили Ф'юрі. Кожна поразка завдає болю, а тут дві і від однієї людини. Не забувайте, що в Тайсона хвороба – біполярний розлад і він не сприймає реальність. Його побили дуже переконливо у реванші. Навіть якщо відбудеться третій бій між Усиком та Тайсоном, то Олександр все одно переможе, бо він знає, як його перемогти", – сказав Маккензі.

Нагадаємо, що минулого року він провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був українець Олександр Усик. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.

Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.