Це мій золотий квиток: Дюбуа – про реванш з Усиком
Володар поясу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) впевнений у перемозі в реванші з чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО).
Про це британський боксер розповів у коментарі Frank Warren's Queensberry Promotions.
"Взагалі не нервую. Звичне хвилювання перед боєм, нічого особливого, що могло б мене зупинити.
Мій прогноз? Перемога. Просто перемога. Нокаут, по очках – що б не було, головне перемога. Це мій золотий квиток. Це мій... це мій прогноз – перемога, і все", – розповів Дюбуа.
Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.
Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.
Раніше своїм прогнозом на поєдинок поділився ексчемпіон світу Тоні Беллью.