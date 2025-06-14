Це мій золотий квиток: Дюбуа – про реванш з Усиком

Володар поясу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) впевнений у перемозі в реванші з чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Про це британський боксер розповів у коментарі Frank Warren's Queensberry Promotions.

"Взагалі не нервую. Звичне хвилювання перед боєм, нічого особливого, що могло б мене зупинити.

Мій прогноз? Перемога. Просто перемога. Нокаут, по очках – що б не було, головне перемога. Це мій золотий квиток. Це мій... це мій прогноз – перемога, і все", – розповів Дюбуа.