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Мені байдуже, – Дюбуа оцінив фактор фанатської підтримки на реванші з Усиком

Володимир Максименко — 29 квітня 2025, 15:41
Мені байдуже, – Дюбуа оцінив фактор фанатської підтримки на реванші з Усиком
Даніель Дюбуа
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Чемпіон світу в надважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа висловився про фактор вболівальницької підтримки під час його майбутнього реваншу з Олександром Усиком.

Британець поспілкувався з журналістами Talksport.

"Мені взагалі байдуже за кого вони вболіватимуть: за мене чи за нього. Це не має значення. Я люблю цей спорт, люблю конкуренцію і бокс, і люблю битися заради перемог", – розповів Дюбуа.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.

Перший поєдинок між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше британець зганьбився, заявивши, що на перемогу українця в першому бою вплинула війна в Україні.

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