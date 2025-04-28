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Це була політика, пов’язана з війною: Дюбуа – про поразку від Усика в 2023 році

Олексій Мурзак — 28 квітня 2025, 13:55
Це була політика, пов’язана з війною: Дюбуа – про поразку від Усика в 2023 році
Getty Images

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа (22-2; 21 КО) вважає, що перемогти українського чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC, IBO Олександра Усика (23-0; 14 КО) у поєдинку, який відбувся в серпні 2023, йому завадила політична ситуація.

Про це він заявив у коментарі BoxNation.

"100%, коли він впав. Коли я переглядаю той момент, бій точно мав закінчитися тоді. Але це була політика, це було все те, що відбувалося з війною і всім іншим.

Тому цього разу я не збираюся залишити каменя на камені. Я не залишу шансів для якихось питань чи чогось подібного. Я хочу прибити його до канвасу і зробити все як слід цього разу", – зазначив британець.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.

Перший поєдинок між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

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