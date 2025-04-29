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Дюбуа підписав фото, на якому б'є Усика нижче поясу

Володимир Максименко — 29 квітня 2025, 17:51
Дюбуа підписав фото, на якому б'є Усика нижче поясу
Усик та Дюбуа
Getty Images

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа підписав фото для чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика, на якому він б'є українця нижче поясу в першому поєдинку.

Даніель спочатку не зрозумів, що від нього хоче суперник, проте коли Олександр показав своїм прикладом, то теж підписав фото.

Нагадаємо, те саме робив Усик на пресконференції напередодні реваншу з Тайсоном Ф'юрі, який у підсумку виграв.

Зазначимо, що поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.

Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше тренер британця звинуватив Усика в обмані всього боксерського світу.

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