Дюбуа підписав фото, на якому б'є Усика нижче поясу

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа підписав фото для чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика, на якому він б'є українця нижче поясу в першому поєдинку.

Даніель спочатку не зрозумів, що від нього хоче суперник, проте коли Олександр показав своїм прикладом, то теж підписав фото.

Photos are exchanged between the two teams 👀🥶#UsykDubois2 | July 19 | Live worldwide only on DAZN pic.twitter.com/eBvDMMieo2 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 29, 2025

Нагадаємо, те саме робив Усик на пресконференції напередодні реваншу з Тайсоном Ф'юрі, який у підсумку виграв.

Зазначимо, що поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.

Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше тренер британця звинуватив Усика в обмані всього боксерського світу.