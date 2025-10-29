Українська правда
Дюбуа назвав бажаних суперників на наступний поєдинок

Володимир Максименко — 29 жовтня 2025, 12:11
Даніель Дюбуа
Getty Images

Ексчемпіон світу з боксу Даніель Дюбуа розповів про тих суперників, яких він хоче отримати найближчим часом.

Британець поспілкувався з iFL TV.

За словами Дюбуа, він хоче побитись або з Фабіо Вордлі, або з Агітом Кабаєлом, але перед цим має намір повернути статус чемпіона світу.

Також це бажання підтвердив й менеджер боксера Сем Джонс: "Якщо Вордлі захоче побитись – ми готові вести справи".

Нагадаємо, влітку Дюбуа нокаутом програв Олександру Усику та втратив пояс IBF.

Вордлі напередодні переміг Джозефа Паркера в 11 раунді. Тріумфатор цієї зустрічі має право бути №1 серед претендентів на поєдинок з Усиком. 

Раніше повідомлялось, що Дюбуа прийняв виклик на бій проти Френка Санчеса.

