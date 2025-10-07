Переможець стане обов'язковим претендентом на титул Усика: Дюбуа погодився на бій проти Санчеса

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-3, 21 KO) прийняв бій проти кубинця Френка Санчеса (25-1, 18 KO).

Про це повідомляє Sky Sports.

Переговори між командами Дюбуа та Санчеса мають завершитися до 22 жовтня. Переможець цього поєдинку стане обов’язковим претендентом на титул IBF, яким володіє Олександр Усик.

Раніше від поєдинку проти Санчеса відмовився Ефе Аджагба, а згодом Мозес Ітаума.

Нещодавно промоутер анонсував великий бій за участі Дюбуа, а до цього новий радник Даніеля заявив, що британець може повернутися в ринг вже у грудні 2025 року.

Нагадаємо, у липні Усик нокаутував Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.