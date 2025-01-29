Дружина Усика здивувала відвертою фотосесією у чорно-білому стилі

Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика здивувала користувачів у соцмережах відвертою фотосесією.

Катерина опублікувала нові кадри в Інстаграмі, де вона приміряла на собі багато різних образів у нестандартній зйомці через запотіле скло.

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Кохана відомого українського спортсмена місцями навіть оголила своє тіло, проте ракурси вдало приховали пікантні місця. Зазначимо, що усі фото виконані у чорно-білій тематиці.

Олександр і Катерина Усик познайомилися ще в юності, коли майбутній чемпіон тільки починав свій спортивний шлях. Вони разом понад 15 років, а офіційно одружилися у 2009 році.

У подружжя четверо дітей – доньки Єлизавета та Марія, а також сини Кирило й Михайло.

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Нагадаємо, Олександр Усик за 2024 рік провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був британець Тайсон Ф'юрі. Перший бій відбувся 18 травня. Українець здобув перемогу роздільним рішенням суддів та став абсолютним чемпіоном світу.

Реванш пройшов 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Олександра.