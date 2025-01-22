Герої дня: Олександр Усик з дружиною відновили відділення лікарні

Нещодавно зірковий боксер Олександр Усик відсвяткував своє 38-річчя, влаштувавши благодійний вечір, на якому було багато гостей.

Чемпіон світу у надважкій вазі, а точніше його дружина Катерина, зібрала гроші, які пішли на ремонт в одній із лікарень. Кохана боксера не вказала, якої саме, але опублікувала звіт в соцмережах.

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Гроші, які були зібрані на дні народженні боксера, пішли на відновлення цілого відділення. Тепер там урочисто висить напис: "Відділення відновлено за сприяння Олександра та Катерини Усик".

Дружина чемпіона опублікувала низку фотографій, показавши те, як змінилася лікарня: відбувся капітальний ремонт, а також був придбаний спортивний інвентар.

"Це те, що треба зробити, і на що я збирала кошти, і також виділяю свої. Дякую всім, хто приймав участь у моєму благодійному івенті", – написала Катерина.

Також дружина Олександра заявила, що добра справа не завершена. У даний момент ремонтується ще одна частина приміщень.

Нагадаємо, у грудні 38-річний українець переміг Ф’юрі у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.

Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Його опонент заробив 84,5 млн доларів.