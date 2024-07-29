Настільки нерівні сили між боксерами: Сосновський прокоментував поразку Ловчинського

Головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський вважає, що габараити відіграли ключову роль у поразці Дмитра Ловчинського на старті Олімпійських ігор-2024.

Своїми думками про виступ підопічного він поділився в коментарі "Суспільному".

"Настільки нерівні сили між боксерами? Напевно. Габарити великі та антропометрія різна. Передня рука хороша — Ловчинський не зміг до нього підійти. Десь почав помилок припускатися, опускав руки, у цей час почав пропускати досить важкі удари. Є як є. Дмитро перемагав цього австралійця на міжнародних турнірах рік тому, за цей час він виріс. Це ж бокс, тут може один епізод у поєдинку чи один удар вирішити все, тим паче в суперважкій вазі", — сказав Сосновський.

Окрім Ловчинського Україну у боксі представляє 28-річний Олександр Хижняк (80 кг), який свій бій проведе 30 липня проти Філіпа Акілов, та 20-річний Айдер Абдураімов (57 кг) — його поєдинок відбудеться 31 липня проти болгарина Хавʼєра Ібаньєса Діаса.

Напередодні Чемпіону стало відомо, що Олександр Усик зустрівся з олімпійською збірною України з боксу, роздав хлопцям конверти з грошовими преміями та пообіцяв сплатити з власної кишені дуже солідні призові за медалі в Парижі.