Хейні позбавили титулу чемпіона WBC

Світова боксерська рада (WBC) позбавила американського боксера Девін Хейні (31-1, 15 КО) статусу чемпіона світу в напівсередній вазі.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Керівна рада WBC вирішила позбавити Хейні титулу та присвоїти статус "чемпіон у відпустці", який дозволить йому за бажання битися з чинним чемпіоном одразу після відновлення кар'єри.

Нагадаємо, в останньому поєдинку Хейні програв Раяну Гарсії у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами. Втім, пояс не перейшов до переможця, оскільки перед боєм Раян не вклався в ліміт ваги, а згодом у нього виявили заборонені речовини. У підсумку Гарсію на рік відсторонили від боксу.

Після поєдинку Девін вирішив зробити паузу в кар'єрі.