Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Хейні вирішив зробити паузу в кар'єрі

Владислав Уткін — 21 червня, 16:57
Хейні вирішив зробити паузу в кар'єрі

Чемпіон світу в першій напівсередній вазі за версією WBC Девін Хейні (31-1, 15 КО) прийняв рішення тимчасово призупинити професійну кар'єру.

Про це американський боксер повідомив у соцмережах.

"Я повернуся за рік... У мене вже були всі пояси. Тепер я битимуся в будь-якій вазі, яку виберу, а не в якійсь певній категорії", — написав Хейні.

Нагадаємо, в останньому поєдинку Хейні програв Раяну Гарсії у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами. Втім, пояс не перейшов до переможця, оскільки перед боєм Раян не вклався в ліміт ваги, а згодом у нього виявили заборонені речовини.

Напередодні Гарсія повідомив, що завершив кар'єру в боксі.

Девін Хейні Раян Гарсія

Девін Хейні

У команді Гарсії назвали причину проваленого допінг-тесту
Гарсія: Я більше ніколи не буду заробляти боксом
Підтвердилась друга проба: Гарсія приймав заборонені препарати
Усик проти Ф'юрі — битва за історичну велич: уперше в історії важкої ваги визначиться володар 4 поясів
Хейні вимагає дискваліфікувати Гарсію та хоче отримати перемогу за бій

Останні новини