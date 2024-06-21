Хейні вирішив зробити паузу в кар'єрі

Чемпіон світу в першій напівсередній вазі за версією WBC Девін Хейні (31-1, 15 КО) прийняв рішення тимчасово призупинити професійну кар'єру.

Про це американський боксер повідомив у соцмережах.

"Я повернуся за рік... У мене вже були всі пояси. Тепер я битимуся в будь-якій вазі, яку виберу, а не в якійсь певній категорії", — написав Хейні.

I’ll be back n one year.. I had all the belts already. From now on I’m fighting at whatever weight I choose no longer fighting n weight classes — Devin Haney (@Realdevinhaney) June 20, 2024

Нагадаємо, в останньому поєдинку Хейні програв Раяну Гарсії у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами. Втім, пояс не перейшов до переможця, оскільки перед боєм Раян не вклався в ліміт ваги, а згодом у нього виявили заборонені речовини.

Напередодні Гарсія повідомив, що завершив кар'єру в боксі.