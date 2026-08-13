Барбоза: Я хочу цей бій з Хейні
Американець Арнольд Барбоза-молодший (32-1, 11 КО) заявив, що готовий до поєдинку проти чемпіона WBO у напівсередній вазі Девіна Хейні (33-0, 15 КО).
Його слова передає Вoxing247.com
"Я хочу цей бій з Хейні. Я думав, що це може статися. Пам'ятаю, я наступний у черзі. Я поговорив із Кеттероллом і сказав: "Гей, я просив тебе про реванш. Ти не хочеш битися".
Так, саме це я і кажу, брате, я уже перемагав Кеттеролла. Але я сказав йому, що запропонував йому реванш. Він не захотів цього", – сказав Барбоса.
Раніше повідомлялося, що команда Хейні розпочала переговори щодо бою з регулярним чемпіоном WBA Джеком Кеттероллом (32-2, 14 KO), який має відбутися у жовтні.
Нагадаємо, у лютому 2025-го Барбоза роздільним рішенням суддів переміг Кеттеролла.