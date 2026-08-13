Барбоза: Я хочу цей бій з Хейні

Американець Арнольд Барбоза-молодший (32-1, 11 КО) заявив, що готовий до поєдинку проти чемпіона WBO у напівсередній вазі Девіна Хейні (33-0, 15 КО).

Його слова передає Вoxing247.com

"Я хочу цей бій з Хейні. Я думав, що це може статися. Пам'ятаю, я наступний у черзі. Я поговорив із Кеттероллом і сказав: "Гей, я просив тебе про реванш. Ти не хочеш битися".

Так, саме це я і кажу, брате, я уже перемагав Кеттеролла. Але я сказав йому, що запропонував йому реванш. Він не захотів цього", – сказав Барбоса.