Вік може дати про себе знати: ексчемпіон світу – про бій Усика та Дюбуа
Девід Хей
Ексчемпіон світу з боксу британець Девід Хей прокоментував майбутній поєдинок між володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та чемпіоном за версією IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).
Його слова цитує SecondsOut.
"На мою думку, якщо Дюбуа і має шанс здолати такого бійця, як Усик, то саме зараз. Він на підйомі, виступає вдома, усі обставини на його користь. Для Усика цей бій не додає нових досягнень, адже він уже перемагав Дюбуа. Проте Усик поводився так само з Ф’юрі та Джошуа: давав реванші й виглядав ще сильнішим", – зазначив британець.
На думку Хея, багато вболівальників підтримуватимуть саме його земляка Дюбуа, однак Даніелю буде важко перемогти Усика.
"Уболівальники підтримуватимуть Даніеля, адже він щирий та приємний хлопець. Але йому протистоїть справжній майстер, боксер без поразок. Я не здивуюся, якщо Усик знову переможе, хоча не виключено, що вік може дати про себе знати. Олександр – бездоганний, але в нього за плечима вже чималий досвід", — зазначив Девід Хей.
Нагадаємо, що бій Усика та Дюбуа відбудеться 19 липня. Локація – легендарна арена "Вемблі" у Лондоні.
Раніше Усик провів тренування зі своїм сином Михайлом.