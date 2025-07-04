Вік може дати про себе знати: ексчемпіон світу – про бій Усика та Дюбуа

Ексчемпіон світу з боксу британець Девід Хей прокоментував майбутній поєдинок між володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та чемпіоном за версією IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Його слова цитує SecondsOut.

"На мою думку, якщо Дюбуа і має шанс здолати такого бійця, як Усик, то саме зараз . В ін на підйомі, виступає вдома, усі обставини на його користь. Для Усика цей бій не додає нових досягнень, адже він уже перемагав Дюбуа. Проте Усик поводився так само з Ф’юрі та Джошуа : давав реванші й виглядав ще сильнішим" , – зазначив британець.

На думку Хея, багато вболівальників підтримуватимуть саме його земляка Дюбуа, однак Даніелю буде важко перемогти Усика.

"Уболівальники підтримуватимуть Даніеля , адже він щирий та приємний хлопець. Але йому протистоїть справжній майстер, боксер без поразок. Я не здивуюся, якщо Усик знову переможе, хоча не виключено, що вік може дати про себе знати. Олександр – бездоганний, але в нього за плечима вже чималий досвід", — зазначив Девід Хей.

Нагадаємо, що бій Усика та Дюбуа відбудеться 19 липня. Локація – легендарна арена "Вемблі" у Лондоні.

Раніше Усик провів тренування зі своїм сином Михайлом.