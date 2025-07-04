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Намагається не відставати від батька: Усик провів тренування із сином

Богдан Войченко — 4 липня 2025, 09:21
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Намагається не відставати від батька: Усик провів тренування із сином

Олександр Усик знову підкорив серця вболівальників, але цього разу не своєю формою або черговою перемогою, а зворушливою родинною миттю.

У мережі з’явилося відео, на якому чемпіон світу проводить тренування зі своїм сином Михайлом.

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На кадрах видно, як батько з сином разом виконують вправи, розминаються та отримують справжнє задоволення від процесу.

Маленький Михайло намагається не відставати від тата й демонструє неабияке старання, а Усик терпляче підказує та підтримує свого спадкоємця.

Нагадаємо, 19 липня Олександр Усик проведе другий поєдинок із Даніелем Дюбуа, який відбудеться на легендарній арені "Вемблі".

Раніше повідомлялося, що місткість "Вемблі" на реванш Усик – Дюбуа можуть збільшити.

Напередодні стало відомо, що Олександр може провести третій бій із Тайсоном Ф'юрі.

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