Дерев'янченко: Операція пройшла добре, скоро повернусь
Сергій Дерев'янченко
LuckyPunch
Український боксер Сергій Дерев'янченко (15-6, 10 КО) успішно переніс операцію на руці.
Про це повідомив боксер у коментарі LuckyPunch.
"Операція пройшла добре, попереду відновлення. Ви мене ще побачите в ринзі.
Я дякую всім вболівальникам за віру в мене та за слова підтримки. Скоро повернусь!", — заявив Дерев'янченко.
Нагадаємо, Сергій травмувався в 4 раунді бою проти Крістіана Мбіллі. Попри те, що ліва рука практично не працювала протягом решти поєдинку, Дерев’янченко зміг протриматися всю дистанцію, а в одному з останніх раундів ледь не нокаутував француза.