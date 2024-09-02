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Дерев'янченко: Операція пройшла добре, скоро повернусь

Олександр Булава — 2 вересня, 16:04
Дерев'янченко: Операція пройшла добре, скоро повернусь
Сергій Дерев'янченко
LuckyPunch

Український боксер Сергій Дерев'янченко (15-6, 10 КО) успішно переніс операцію на руці.

Про це повідомив боксер у коментарі LuckyPunch.

"Операція пройшла добре, попереду відновлення. Ви мене ще побачите в ринзі.

Я дякую всім вболівальникам за віру в мене та за слова підтримки. Скоро повернусь!", — заявив Дерев'янченко.

Нагадаємо, Сергій травмувався в 4 раунді бою проти Крістіана Мбіллі. Попри те, що ліва рука практично не працювала протягом решти поєдинку, Дерев’янченко зміг протриматися всю дистанцію, а в одному з останніх раундів ледь не нокаутував француза.

Бокс Сергій Дерев'янченко

Сергій Дерев'янченко

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