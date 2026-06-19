Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Zuffa Boxing оголосила про поєдинок Дерев’янченка проти Гекетта

Олег Дідух — 19 червня 2026, 16:50
Zuffa Boxing оголосила про поєдинок Дерев’янченка проти Гекетта
Сергій Дерев'янченко
Getty Images

Український боксер Сергій Дерев'янченко (16-6, 11 KO) проведе свій наступний бій проти американця Джаліла Гекетта (12-1).

Про це повідомляє Zuffa Boxing.

Поєдинок відбудеться у 10 раундів у другій середній вазі. Бій пройде 26 липня у Нью-Йорку в рамках вечора боксу Zuffa Boxing 09. Для Дерев'янченка це буде перший бій у цьому промоушені.

Zuffa Boxing – це спільний проєкт, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. До керівництва входять Дейна Вайт, голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, генеральний директор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті та президент WWE Нік Хан.

Востаннє Дерев'янченко боксував на початку липня 2025-го, коли нокаутував американця Джеремі Рамоса на арені "Texas Troubadour Theatre" у місті Нешвілл.

Сергій Дерев'янченко

Сергій Дерев'янченко

Український боксер пояснив, чому Усик не зміг декласувати Верховена в очному протистоянні
Дерев'янченко дізнався дату свого наступного бою та майбутнього суперника
Інсайдер назвав дату дебюту українського боксера Дерев'янченка у Zuffa Boxing
Менеджер Дерев'янченка анонсував повернення українського боксера у ринг
Український боксер розповів, чи не шкодить спадщині Усика його бій проти Верховена

Останні новини