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Український боксер пояснив, чому Усик не зміг декласувати Верховена в очному протистоянні

Денис Іваненко — 15 червня 2026, 10:54
Український боксер пояснив, чому Усик не зміг декласувати Верховена в очному протистоянні
Верховен та Усик
Denys Didkivsky

Український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев'янченко (16-6, 11 KO) висловився про бій Олександра Усика (25-0, 16 КО) проти Ріко Верховена (1-1, 1 КО).

Його слова передає Sport-express.

Він пояснив, чому чинному королю хевівейту було так складно у протистоянні з кікбоксером. На думку уродженця Криму, український боєць був дещо незібраний, а суперник мав дуже незручний стиль.

"Ми очікували, що Усик його нокаутує до шостого раунду, а побачили конкурентний бій з незручним суперником. Однак Усик в 11-му раунді зробив те, на що ми сподівалися у ранніх трихвилинках, довівши свій клас.

На мою думку, Усик був трохи розфокусований в цьому поєдинку. Важко уявити, де брати мотивацію на такому рівні, як він боксує. Віддамо належне й Верховену за цей бій", – заявив Дерев'янченко.

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг технічним нокаутом Ріко Верховена за одну секунду до завершення 11 раунду. Він спочатку відправив нідерландця в нокдаун, а згодом почав його забивати в кутку рингу, через що рефері зупинив бій.

Без урахування тієї 3-хвилинки українець мінімально поступався на записках суддів. Один віддавав перевагу кікбоксеру 96:94, а двоє інших фіксували нічию 95:95.

Наразі Олександр перебуває у США. Там він відвідав Пентагон, а також мав зустріч із Дональдом Трампом.

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