Дерев’янченко переніс операцію на руці

Український боксер Сергій Дерев'янченко (15-6, 10 КО) переніс операцію на руці.

Про це стало відомо з його Instagram, де він опублікував фото з палати.

"Я не йду, я скоро повернуся", — так "Технік" підписав світлину.

Нагадаємо, Сергій травмувався в 4 раунді бою проти Крістіана Мбіллі. Попри те, що ліва рука практично не працювала протягом решти поєдинку, Дерев’янченко зміг протриматися всю дистанцію, а в одному з останніх раундів ледь не нокаутував француза.