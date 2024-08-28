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Дерев’янченко переніс операцію на руці

Ігор Чернявський — 28 серпня, 02:00
Дерев’янченко переніс операцію на руці
Getty Images

Український боксер Сергій Дерев'янченко (15-6, 10 КО) переніс операцію на руці.

Про це стало відомо з його Instagram, де він опублікував фото з палати.

"Я не йду, я скоро повернуся", — так "Технік" підписав світлину.

Нагадаємо, Сергій травмувався в 4 раунді бою проти Крістіана Мбіллі. Попри те, що ліва рука практично не працювала протягом решти поєдинку, Дерев’янченко зміг протриматися всю дистанцію, а в одному з останніх раундів ледь не нокаутував француза.

Сергій Дерев'янченко

Сергій Дерев'янченко

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