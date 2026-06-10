Дерев'янченко дізнався дату свого наступного бою та майбутнього суперника

Український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев'янченко (16-6, 11 KO) дізнався дату свого наступного бою та майбутнього суперника.

Про це повідомляє The Ring.

За інформацією видання, 26 липня він проведе 10-раундовий бій у середній вазі з американцем Джалілом Гекеттом (12-1),

Цей поєдинок відкриє основну частину вечора боксу Zuffa Boxing 09, яка складатиметься з трьох поєдинків.

Zuffa Boxing – це спільний проєкт, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. До керівництва входять Дейна Вайт, голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, генеральний директор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті та президент WWE Нік Хан.

Востаннє Дерев'янченко боксував на початку липня 2025-го, коли нокаутував американця Джеремі Рамоса на арені "Texas Troubadour Theatre" у місті Нешвілл.