Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Чісора: Я не погоджуюсь із суддівськими записками у бою з Вайлдером

Олександр Булава — 6 квітня 2026, 19:18
Чісора – Вайлдер
Getty Images

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (36-14, 23 КО) заявив, що саме він повинний був здобути перемогу в поєдинку проти ексчемпіона Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО).

Його слова передає BadLeftHook.

"Добрі 12 раундів. Він може потужно бити. Але він замахується перед ударом – це його видає: перед тим як викинути, він "заряджає" удар. Та якщо влучає – б'є дуже відчутно.

Я не погоджуюсь із суддівськими записками. Канати були дуже розхитані: я відійшов до канатів, він навалився на мене, штовхнув, рефері сказав "брейк", і в цей момент канати розійшлися – я вилетів за них, а вони почали відлік. Другий раз з нього зняли бал, але мене все одно відрахували – не розумію чому. Як є – так є", – сказав боксер.

Британський боєць вважає, що він повинен був виграти цей бій.

"Так. Останній раунд я виграв. Не знаю, як ви це рахували...Він дуже любить клінчувати. Я думав, що він дуже сильний у ближньому бою, але це не так — він просто дуже любить хапатися...", – підсумував Чісора.

Нагадаємо, що в очній битві "Бронзовий бомбардувальник" переміг Дерека Чісору роздільним рішенням суддів – 115:111, 112:115, 115:113. Цей бій мав би стати останнім у кар'єрі британця, проте після нього той не оголосив про це публічно, як очікувалось.

Раніше повідомлялось, що Фабіо Вордлі прокоментував битву ветеранів боксу. Він зізнався, чи вважає рішення суддів справедливим.

Дерек Чісора Деонтей Вайлдер

Дерек Чісора

Останні новини