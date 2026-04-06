Чісора: Я не погоджуюсь із суддівськими записками у бою з Вайлдером

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (36-14, 23 КО) заявив, що саме він повинний був здобути перемогу в поєдинку проти ексчемпіона Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО).

Його слова передає BadLeftHook.

"Добрі 12 раундів. Він може потужно бити. Але він замахується перед ударом – це його видає: перед тим як викинути, він "заряджає" удар. Та якщо влучає – б'є дуже відчутно. Я не погоджуюсь із суддівськими записками. Канати були дуже розхитані: я відійшов до канатів, він навалився на мене, штовхнув, рефері сказав "брейк", і в цей момент канати розійшлися – я вилетів за них, а вони почали відлік. Другий раз з нього зняли бал, але мене все одно відрахували – не розумію чому. Як є – так є", – сказав боксер.

Британський боєць вважає, що він повинен був виграти цей бій.

"Так. Останній раунд я виграв. Не знаю, як ви це рахували...Він дуже любить клінчувати. Я думав, що він дуже сильний у ближньому бою, але це не так — він просто дуже любить хапатися...", – підсумував Чісора.

Нагадаємо, що в очній битві "Бронзовий бомбардувальник" переміг Дерека Чісору роздільним рішенням суддів – 115:111, 112:115, 115:113. Цей бій мав би стати останнім у кар'єрі британця, проте після нього той не оголосив про це публічно, як очікувалось.

