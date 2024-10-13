Вайлдер засудив наступний бій Тайсона

Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер вважає, що Майку Тайсону не можна було видавати ліценцію на бій проти відеоблогера Джейка Пола.

Цитує Вайлдера SecondsOut.

"Я вважаю, що це погано, що комісія видала ліцензію Майку Тайсону. Він не був активним протягом 20 років, тому вони не повинні просто видавати йому ліцензію через те, ким він є. Ось як люди отримують серйозні хвороби, не дай Бог йому таке. Людей можуть вдарити не в тому місці і не в той час, є багато прикладів, коли хлопці падали в кому. Він занадто старий для цього. Але всім начхати на Майка. Ми можемо говорити про плюси та мінуси, але, зрештою, їм начхати. Я не думаю, що Майк когось турбує, тому що якби вони турбувалися, вони б не дозволили бій", – сказав Вайлдер.

Зазначимо, що бій Пола з Тайсоном відбудеться 15 листопада. Спершу поєдинок мав відбутися 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка".

У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій відбувся у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Нагадаємо, Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.