Вайлдер готовий зустрітися з Нганну

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 КО) не планує завершувати професійну кар'єру та назвав свого потенційного суперника.

Цитує боксера TMZ Sports.

"Найкраще ще попереду. Так, ми все ще продовжуємо. Ми все ще тут. Френсісе, я співчуваю твоїй втраті. Я можу тільки уявити, як це втратити дитину, але сподіваюся ніколи не відчути цього. Я сподіваюся, що життя у тебе, брате, складається чудово. Бій — розмова, яку я все ще шукаю, щоб втрутитися та поговорити про неї", – сказав Вайлдер.

Нагадаємо, Вайлдер у червні програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.

Зазначимо, що Нганну провів у боксі два поєдинки. Спочатку він поступився Тайсону Ф’юрі роздільним рішенням суддів у жовтні 2023 року. У березні програв бій Ентоні Джошу, який нокаутував камерунця у другому раунді.

Нещодавно Френсіс повернувся у ММА, де здолав бразильця Ренана Феррейру (13-4) у бою за титул чемпіона PFL.