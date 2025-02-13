Надіслав коробку з бананами й кавуном: у Top Rank відреагували на звинувачення Берінчика у расизмі

Американський боксер Кейшон Девіс (12-0, 8 КО) звинуватив українця Дениса Берінчика (19-0, 9 КО) у проявах расизму. На ці заяви відреагувала промоутерська компанія Top Rank.

Свою заяву вона виклала у мережі Х (колишній Twitter).

" Top Rank шокована і відчуває відразу до дій осіб (особи), які доставили посилку Кейшону вчора ввечері. Ці дії суперечать основам Top Rank. Цьому немає місця у спорті та суспільстві. Кейшон отримає нашу повну підтримку", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Девіс заявив, що Берінчик разом зі своєю командою передали йому в номер записку та банани з кавуном. Українець відразу відповів, заявивши, що навіть не знає англійською, щоб написати записку.

"Я не розмовляю англійською і тим паче не пишу. Я бачив його пости в Instagram і нічого не маю особистого для нього".

Поєдинок за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO між Берінчиком та Девісом відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку (США).

Зазначимо, 36-річний Денис Берінчик завоював вакантний титул 18 травня минулого року, перемігши за очками чемпіона світу в трьох категоріях мексиканця Емануеля Наваррете. Відтоді у ринг не виходив.

Нещодавно Девіс зробив кілька компліментів на адресу українського чемпіона. Американець відзначив, що він ще ніколи не зустрічався зі стилем боксу, який має Берінчик.