Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Надіслав коробку з бананами й кавуном: у Top Rank відреагували на звинувачення Берінчика у расизмі

Микола Дендак — 13 лютого 2025, 11:57
Надіслав коробку з бананами й кавуном: у Top Rank відреагували на звинувачення Берінчика у расизмі
Денис Берінчик – Кейшон Девіс
Top Rank

Американський боксер Кейшон Девіс (12-0, 8 КО) звинуватив українця Дениса Берінчика (19-0, 9 КО) у проявах расизму. На ці заяви відреагувала промоутерська компанія Top Rank.

Свою заяву вона виклала у мережі Х (колишній Twitter).

"Top Rank шокована і відчуває відразу до дій осіб (особи), які доставили посилку Кейшону вчора ввечері. Ці дії суперечать основам Top Rank. Цьому немає місця у спорті та суспільстві. Кейшон отримає нашу повну підтримку", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Девіс заявив, що Берінчик разом зі своєю командою передали йому в номер записку та банани з кавуном. Українець відразу відповів, заявивши, що навіть не знає англійською, щоб написати записку.

"Я не розмовляю англійською і тим паче не пишу. Я бачив його пости в Instagram і нічого не маю особистого для нього".

Поєдинок за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO між Берінчиком та Девісом відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку (США).

Зазначимо, 36-річний Денис Берінчик завоював вакантний титул 18 травня минулого року, перемігши за очками чемпіона світу в трьох категоріях мексиканця Емануеля Наваррете. Відтоді у ринг не виходив.

Нещодавно Девіс зробив кілька компліментів на адресу українського чемпіона. Американець відзначив, що він ще ніколи не зустрічався зі стилем боксу, який має Берінчик.

Top Rank расизм Денис Берінчик Кейшон Девіс Денис Берінчик - Кейшон Девіс

Денис Берінчик - Кейшон Девіс

Денис Берінчик – Кейшон Девіс: усе про бій за титул чемпіона світу
Девіс звинуватив Берінчика в расизмі напередодні чемпіонського бою
Стає все гарячіше: Берінчик та Девіс провели битву поглядів напередодні бою
Берінчик: Після завоювання титулу нічого не змінилося, в Україні йде війна
Будемо показувати український стиль: Берінчик – про бій з Кейшоном

Останні новини