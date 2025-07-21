Берінчик зіграє в художньому фільмі "Крашанка 2.0. Квантовий парадокс"

Колишній чемпіон світу Денис Берінчик дебютує в художньому кіно. Боксер з'явиться у другій частині популярної стрічки "Крашанка 2.0. Квантовий парадокс", прем’єра якої запланована на 2026 рік.

У фільмі Берінчик зіграє самого себе. За сюжетом він спарингуватиме з героєм Володимира Гладкого – сцена відбуватиметься на рингу і стане важливою для розвитку історії.

"Ми одразу уявили Дениса саме в цій сцені. Він не просто з’явився в кадрі, а реально грав – чітко, драйвово, з енергією, яка відчувалася на майданчику. Це було дуже влучно", – кажуть у команді фільму.

"Крашанка 2.0. Квантовий парадокс" – це road movie про винахідника Івана Андрійовича, якого зіграє Стас Боклан, та його Машину Квантових Парадоксів, замасковану під старий бусик. Разом з онуком Мишком (Михайло Пулянський) вони вирушають у подорож, яка проведе їх крізь час, спогади та вибори, що змінюють усе.

Режисером картини є Тарас Дудар, а над виробництвом працює студія Mamas Film Production. Окрім Берінчика, у стрічці також з'являться співачка KOLA та хореографка Олена Шоптенко. Головні ролі у фільмі виконують Стас Боклан, Володимир Гладкий, Олеся Жураківська, Михайло Пулянський та інші.

Нагадаємо, у лютому 36-річний Берінчик програв нокаутом американцю Кейшону Девісу, який забрав титул чемпіона світу за версією WBO. У травні боксер переніс операцію, відновлення може тривати пів року.

Для Берінчика це була перша поразка у професіональній кар'єрі. Він завоював вакантний титул WBO 18 травня 2024 року, перемігши за очками чемпіона світу в трьох категоріях мексиканця Емануеля Наваррете.