Берінчик переніс операцію на плечі: відомі терміни відновлення

Колишній чемпіон WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-1, 9 КО) переніс успішну операцію на плечі.

Про це повідомив промоутер українського боксера Олександр Красюк у коментарі Ring Magazine.

За попередньою інформацією, відновлення може тривати пів року. При цьому Денис поки не планує завершувати кар'єру.

"У нього ще є трохи пороху в порохівницях. Я думаю, він повернеться знову", – сказав Красюк.

Нагадаємо, у лютому 36-річний українець програв нокаутом американцю Кейшону Девісу, який забрав титул чемпіона світу за версією WBO.

Для Берінчика це перша поразка у професіональній кар'єрі. Він завоював вакантний титул WBO 18 травня 2024 року, перемігши за очками чемпіона світу в трьох категоріях мексиканця Емануеля Наваррете.