Берінчик переніс операцію на плечі: відомі терміни відновлення
Денис Берінчик
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Колишній чемпіон WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-1, 9 КО) переніс успішну операцію на плечі.
Про це повідомив промоутер українського боксера Олександр Красюк у коментарі Ring Magazine.
За попередньою інформацією, відновлення може тривати пів року. При цьому Денис поки не планує завершувати кар'єру.
"У нього ще є трохи пороху в порохівницях. Я думаю, він повернеться знову", – сказав Красюк.
Нагадаємо, у лютому 36-річний українець програв нокаутом американцю Кейшону Девісу, який забрав титул чемпіона світу за версією WBO.
Для Берінчика це перша поразка у професіональній кар'єрі. Він завоював вакантний титул WBO 18 травня 2024 року, перемігши за очками чемпіона світу в трьох категоріях мексиканця Емануеля Наваррете.