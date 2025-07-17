Олександр Хижняк: Буду поєднувати професійний бокс з олімпійським

Чемпіон Олімпійських ігор-2024 у Парижі з боксу Олександр Хижняк поділився очікуваннями від бою Усик – Дюбуа 2. Також він озвучив і власні плани на найближче майбутнє.

Про це він сказав у коментарі спеціальному кореспонденту "Чемпіона" Максиму Розенку в Лондоні.

– Ти був у тренувальному таборі Усика, бачимо на тобі форму "Usyk Team"?

– Ні, я тільки приїхав, тільки з дороги. Дякую Олександру та його команді, що запросили. Знаємо давно один одного, з деякими зустрічалися на змаганнях.

Масштаби вражають. Кількість людей відомих – вражає. Звичайно, вперше бачити це особисто також вражає.

– Ти зможеш побачити "закулісну кухню". Усі ці нюанси професійного боксу, які зараз відбувається?

– Нічого нового для мене. Робота великої команди. Я бачу, як все це відбувається. Зосереджено, планово всі підходять до головного – самого поєдинку, який ми невдовзі побачимо.

– Як буде розвиватися бій, який твій прогноз?

– Я навіть не сумніваюся, що Олександр переможе. Не хочу нічого говорити наперед, але мої особисті відчуття говорять: перемога буде дострокова або за очками. Іншого варіанту я навіть не уявляю.

– Усику вже 38 років. Як гадаєш, скільки ще Усик проведе боїв на професійному ринзі?

– Я вважаю, він багатьом молодим спортсменам довів своїм прикладом, що немає нічого неможливого. Усик довів, що рівно стільки він цього хоче - рівно стільки у нього це й виходить.

Я бачу те, наскільки впевнено він приймає рішення і йде до нової цілі, яку ставить. Я бачу, як класно у нього це виходить. Звичайно, для мене він – приклад.

– Можливо, надихнувшись побаченим, ти перейдеш у професіонали. Що тебе очікує у середьностроковій перспективі?

– Це не є секретом чи несподіванкою. Я багато про це говорив, що моя головна ціль – це Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі. Я хочу стати найтитулованішим олімпійським боксером в Україні.

Також я хочу з наступного року спробувати себе на професійному ринзі. Буду поєднувати олімпійський бокс із професійним.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх у Парижі Олександр здобув "золото" у ваговій категорії до 80 кг.

Зазначимо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже цього тижня, а саме в ніч з 19 на 20 липня.