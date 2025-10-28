Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Де Ла Хойя назвав переможця реваншу між Мейвезером та Пак'яо

Олександр Булава — 28 жовтня 2025, 19:54
Де Ла Хойя назвав переможця реваншу між Мейвезером та Пак'яо
Оскар Де Ла Хойя
Showtime

Колишній чемпіон світу у шести вагових категоріях Оскар Де Ла Хойя оцінив потенційний реванш 48-річного Флойда Мейвезера (50-0, 27 КО) та 46-річного Менні Пак’яо (62-8-3, 39 KO).

Цитує боксера talkSPORT.

Наразі Мейвезер та Пак’яо ведуть переговори про поєдинок, який може відбутися у 2026 році.

"Послухайте, перший бій був багато років тому, і він був непоганим. Тепер, очевидно, вони збираються зробити це знову. Послухайте, це все розвага, ось як я це бачу.

Я не знаю, чи це буде виставковий бій, чи поєдинок відбудеться за реальними правилами та з маленькими боксерськими рукавичками. Якщо це буде справжній бій – тоді це буде непоганий вечір для боксу.

Прогноз? Я думаю, що Мейвезер переможе. Одна річ, яка вирізняє Мейвезера – він завжди дбав про себе. Він спортсмен світового класу, і дивлячись останній бій Пак'яо, тобі його якось шкода.

Менні справді здивував у своєму останньому бою, завершивши його нічиєю з чемпіоном світу, але складається враження, що це вже не той Пак’яо. Це вже точно не той Пак’яо, з яким я бився – той, хто змусив мене завершити бій, сидячи на табуретці. Але я все одно думаю, що якщо поєдинок відбудеться, Мейвезер зможе перемогти", – сказав Де Ла Хойя.

Перший бій між Мейвезером та Пак'яо відбувся у травні 2015 року. Флойд переміг одноголосним рішенням суддів. Нещодавно філіппінець згадував той бій та шкодував, що поєдинки з американцем були такими нудними.

Нагадаємо, що Мейвезер заробив на тому бою 180 млн доларів, а Пак'яо – 120 млн. Поєдинок зібрав 4,6 млн платних покупок трансляції, що є рекордною кількістю.

Флойд завершив свою кар'єру у 2015 році перемогою над Андре Берто, проте у 2017-му відновив свою кар'єру, щоб провести поєдинок проти Конора Мак-Грегора за правилами боксу.

Мейвезер заробив ще 280 млн доларів та нокаутував ірландця в 10 раунді.

Напередодні 46-річний Менні Пак'яо провів бій з чемпіоном світу WBC Маріо Барріосом. Старший на 12 років філіппінець чудово себе проявив. Судді вирішили, що поєдинок був

Флойд Мейвезер Менні Пак'яо Оскар де ла Хойя

Флойд Мейвезер

Мейвезер та Пак’яо можуть провести реванш у 2026 році
Онук Мейвезера вже у ринзі: 4-річний хлопчик тренується під керівництвом легенди боксу
Він значно сильніший: Де Ла Хойя назвав боксера, який кращий за Кроуфорда
Майк Тайсон: Перестануть платити – припиню боксувати
Мейвезер: Ми узгоджуємо деталі щодо бою з Тайсоном

Останні новини