Де Ла Хойя назвав переможця реваншу між Мейвезером та Пак'яо

Колишній чемпіон світу у шести вагових категоріях Оскар Де Ла Хойя оцінив потенційний реванш 48-річного Флойда Мейвезера (50-0, 27 КО) та 46-річного Менні Пак’яо (62-8-3, 39 KO).

Цитує боксера talkSPORT.

Наразі Мейвезер та Пак’яо ведуть переговори про поєдинок, який може відбутися у 2026 році.

"Послухайте, перший бій був багато років тому, і він був непоганим. Тепер, очевидно, вони збираються зробити це знову. Послухайте, це все розвага, ось як я це бачу. Я не знаю, чи це буде виставковий бій, чи поєдинок відбудеться за реальними правилами та з маленькими боксерськими рукавичками. Якщо це буде справжній бій – тоді це буде непоганий вечір для боксу. Прогноз? Я думаю, що Мейвезер переможе. Одна річ, яка вирізняє Мейвезера – він завжди дбав про себе. Він спортсмен світового класу, і дивлячись останній бій Пак'яо, тобі його якось шкода. Менні справді здивував у своєму останньому бою, завершивши його нічиєю з чемпіоном світу, але складається враження, що це вже не той Пак’яо. Це вже точно не той Пак’яо, з яким я бився – той, хто змусив мене завершити бій, сидячи на табуретці. Але я все одно думаю, що якщо поєдинок відбудеться, Мейвезер зможе перемогти", – сказав Де Ла Хойя.

Перший бій між Мейвезером та Пак'яо відбувся у травні 2015 року. Флойд переміг одноголосним рішенням суддів. Нещодавно філіппінець згадував той бій та шкодував, що поєдинки з американцем були такими нудними.

Нагадаємо, що Мейвезер заробив на тому бою 180 млн доларів, а Пак'яо – 120 млн. Поєдинок зібрав 4,6 млн платних покупок трансляції, що є рекордною кількістю.

Флойд завершив свою кар'єру у 2015 році перемогою над Андре Берто, проте у 2017-му відновив свою кар'єру, щоб провести поєдинок проти Конора Мак-Грегора за правилами боксу.

Мейвезер заробив ще 280 млн доларів та нокаутував ірландця в 10 раунді.

Напередодні 46-річний Менні Пак'яо провів бій з чемпіоном світу WBC Маріо Барріосом. Старший на 12 років філіппінець чудово себе проявив. Судді вирішили, що поєдинок був