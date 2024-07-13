Де Ла Хойя: Ідеальний момент для Джервонти, щоб скинути Ломаченка з трону

Промоутер Оскар Де Ла Хойя вважає, що для чемпіона WBA в легкій вазі Джервонти Девіса наразі є чудовий момент, аби перемогти володаря титулів IBF та IBO Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).

Про це промоутер розповів у коментарі ESNEWS.

"Я думаю, що це буде хороший бій. Але я вважаю, що Танк молодий, а Лома втратив форму. Я не бачу в цьому неповаги, просто так відбувається, так і є – тебе наздоганяє старість. Я вважаю, що це ідеальний момент для Девіса, щоб скинути Ломаченка з трону", — сказав Де Ла Хойя.

Раніше провідний американський експерт Майк Коппінгер повідомив, що Девіс може зустрітися в ринзі з Ломаченком уже у 2024 році.

Нагадаємо, нещодавно Джервонта нокаутом переміг Френка Мартіна та здобув титул WBA в легкій вазі.

Водночас Ломаченко технічним нокаутував колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО).