Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Де Ла Хойя: Ідеальний момент для Джервонти, щоб скинути Ломаченка з трону

Олександр Булава — 13 липня, 12:44
Де Ла Хойя: Ідеальний момент для Джервонти, щоб скинути Ломаченка з трону

Промоутер Оскар Де Ла Хойя вважає, що для чемпіона WBA в легкій вазі Джервонти Девіса наразі є чудовий момент, аби перемогти володаря титулів IBF та IBO Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).

Про це промоутер розповів у коментарі ESNEWS.

"Я думаю, що це буде хороший бій. Але я вважаю, що Танк молодий, а Лома втратив форму. Я не бачу в цьому неповаги, просто так відбувається, так і є – тебе наздоганяє старість.

Я вважаю, що це ідеальний момент для Девіса, щоб скинути Ломаченка з трону", — сказав Де Ла Хойя.

Раніше провідний американський експерт Майк Коппінгер повідомив, що Девіс може зустрітися в ринзі з Ломаченком уже у 2024 році.

Нагадаємо, нещодавно Джервонта нокаутом переміг Френка Мартіна та здобув титул WBA в легкій вазі.

Водночас Ломаченко технічним нокаутував колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО).

Бокс Де Ла Хойя Василь Ломаченко Джервонта Девіс

Де Ла Хойя

Де Ла Хойя хоче організувати бій Сепеди проти Берінчика
Гірн: Не здивуюся, якщо Канело побʼє Де Ла Хою на зважуванні
Де Ла Хойя: Гарсія всіх здивує у поєдинку проти Хейні
Де Ла Хойя анонсував наступний бій Ортіса
Де Ла Хойя: Канело проти Чарло – надзвичайно нудний бій

Останні новини