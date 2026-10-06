Легенда боксу назвав бійця, який здатен стати абсолютом у легкій вазі

Оскар Де Ла Хойя високо оцінив потенціал американського боксера легкої ваги Флойда Скофілда (19-0, 13 KO).

Його слова передає Boxing Mews

Легенда боксу вважає, що 24-річний боєць може стати абсолютом у своєму дивізіоні.

"Він швидкий. Він сильний. Він потрапляв у ситуації, коли його майже перемагали, але він відновлювався і нокаутував суперника. Отже, у нього є та воля, той особливий інгредієнт, який робить тебе великим. Я справді вірю, що "Кід Остін" може зачистити всю вагову категорію і стати абсолютним чемпіоном", – сказав Де Ла Хойя.

Зазначимо, що свій наступний поєдинок Скофілд проведе 10 жовтня. Його суперником стане представник Канади Лукас Бахді (20-0, 15 КО).

На кону битви непереможених боксерів стоятиме чемпіонський титул WBA. Цим поясом раніше володів Джервонта Девіс, якому в січні було надано статус "чемпіона у відпустці".

"Кід Остін" востаннє виходив на ринг у червні минулого року, коли вже на другій хвилині знищив досвідченого ветерана Тревіона Фармера. Бахді у серпні 2025-го здолав Роджера Гутьєрреса.