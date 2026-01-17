Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Визначилась доля поясу WBA Джервонти Девіса після виданого ордеру на арешт

Володимир Максименко — 17 січня 2026, 14:00
Визначилась доля поясу WBA Джервонти Девіса після виданого ордеру на арешт
Ламонт Роуч – Джервонта Девіс
Getty images

Президент WBA Хільберто Мендоса висловився про долю поясу, яким володіє Джервонта Девіс (30-0-1, 28 КО) у легкій вазі.

Функціонер поспілкувався з ESPN.

За словами Мендоси, Джервонту переведуть в статус "чемпіон у відпустці" та назвав це рішення "дуже непростим". Невідомо, які події повинні статись для повернення повноцінного чемпіонства або остаточного позбавлення поясу.

Нагадаємо, напередодні поліція Маямі видала ордер на арешт боксера через імовірне побиття колишньої дівчини. Наразі місце перебування 31-річного американця залишається невідомим – правоохоронці продовжують пошуки Джервонти.

Зауважимо, що у боксера вже були проблеми із законом. У червні 2023 року Девіса покарали за порушення умов домашнього арешту, призначеного після ДТП із втечею з місця події у листопаді 2020 року. Він провів за ґратами 44 дні.

Свій останній поєдинок Девіс звів внічию проти Ламонта Роуча (25-1-2, 10 КО). Їх реванш мав відбутися 16 серпня, але згодом бій відклали на невизначений час. Також була інформація, що Джервонта обдумує завершення кар'єри.

WBA Джервонта Девіс

WBA

WBA визначила нового чемпіона замість Кроуфорда
Пулев заявив про готовність провести реванш з Гассієвим
Бенавідес оголосив дату свого наступного поєдинку: суперник – володар двох поясів у крузервейті
Вордлі – про Усика: Сподіваюсь, він людина слова
Вордлі: Приємно, що мене вважають андердогом бою з Паркером

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік