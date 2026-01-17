Визначилась доля поясу WBA Джервонти Девіса після виданого ордеру на арешт

Президент WBA Хільберто Мендоса висловився про долю поясу, яким володіє Джервонта Девіс (30-0-1, 28 КО) у легкій вазі.

Функціонер поспілкувався з ESPN.

За словами Мендоси, Джервонту переведуть в статус "чемпіон у відпустці" та назвав це рішення "дуже непростим". Невідомо, які події повинні статись для повернення повноцінного чемпіонства або остаточного позбавлення поясу.

⚠️⚠️⚠️ WBA: Viene una decisión dura sobre Gervonta ⚠️⚠️⚠️



El presidente de @WBABoxing, @GilberticoWBA, charló en exclusiva con @ESPNKnockOut respecto al caso de Gervonta Davis. Por ahora será nombrado campeón en receso, pero… pic.twitter.com/p20V17Lz7y — Salvador Rodriguez (@ChavaESPN) January 16, 2026

Нагадаємо, напередодні поліція Маямі видала ордер на арешт боксера через імовірне побиття колишньої дівчини. Наразі місце перебування 31-річного американця залишається невідомим – правоохоронці продовжують пошуки Джервонти.

Зауважимо, що у боксера вже були проблеми із законом. У червні 2023 року Девіса покарали за порушення умов домашнього арешту, призначеного після ДТП із втечею з місця події у листопаді 2020 року. Він провів за ґратами 44 дні.

Свій останній поєдинок Девіс звів внічию проти Ламонта Роуча (25-1-2, 10 КО). Їх реванш мав відбутися 16 серпня, але згодом бій відклали на невизначений час. Також була інформація, що Джервонта обдумує завершення кар'єри.