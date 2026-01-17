Визначилась доля поясу WBA Джервонти Девіса після виданого ордеру на арешт
Президент WBA Хільберто Мендоса висловився про долю поясу, яким володіє Джервонта Девіс (30-0-1, 28 КО) у легкій вазі.
Функціонер поспілкувався з ESPN.
За словами Мендоси, Джервонту переведуть в статус "чемпіон у відпустці" та назвав це рішення "дуже непростим". Невідомо, які події повинні статись для повернення повноцінного чемпіонства або остаточного позбавлення поясу.
Нагадаємо, напередодні поліція Маямі видала ордер на арешт боксера через імовірне побиття колишньої дівчини. Наразі місце перебування 31-річного американця залишається невідомим – правоохоронці продовжують пошуки Джервонти.
Зауважимо, що у боксера вже були проблеми із законом. У червні 2023 року Девіса покарали за порушення умов домашнього арешту, призначеного після ДТП із втечею з місця події у листопаді 2020 року. Він провів за ґратами 44 дні.
Свій останній поєдинок Девіс звів внічию проти Ламонта Роуча (25-1-2, 10 КО). Їх реванш мав відбутися 16 серпня, але згодом бій відклали на невизначений час. Також була інформація, що Джервонта обдумує завершення кар'єри.