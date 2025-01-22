Іноуе – Кім: де та коли дивитися бій за титул абсолютного чемпіона світу

Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі Наоя Іноуе (28-0, 25 KO) захищатиме свої пояси проти 32-річного південнокорейського боксера Є Джун Кіма (21-2-2, 13 KO).

Поєдинок відбудеться в п'ятницю, 24 січня, на "Аріаке Арені" в Токіо, столиці Японії. Головний бій вечора має відбутися орієнтовно о 13:00 за київським часом.

Перегляд бою в Україні буде доступний на медіасервісі MEGOGO з підписками MEGOPACK XL, Спорт, Максимальна та Максимальна + благодійність. В Україні трансляція розпочнеться о 12:00 за Києвом.

Нагадаємо, що Наоя Іноуе мав зустрітися в рингу з Семом Гудманом, однак австралієць отримав травму ока та відклав бій. Через деякий час Гудман зазнав рецидиву ушкодження та відмовився від поєдинку.

У своєму останньому двобої Наоя Інуе переміг ірландця Ті Джея Дохені, вдруге захистивши звання абсолютного чемпіона світу в другій легшій вазі.