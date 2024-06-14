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Бенавідес: Збираюся нокаутувати Гвоздика

Владислав Уткін — 14 червня, 00:43
Бенавідес: Збираюся нокаутувати Гвоздика

Давід Бенавідес (28-0, 24 КО) збирається відправити в нокаут українського боксера Олександра Гвоздика (20-1, 16 КО) у поєдинку за титул тимчасового чемпіона WBC в напівважкій вазі.

Про це американець заявив на пресконференції.

"Знаєте, я буду просто Девідом Бенавідесом. Монстр вийде на ринг, а я кожного разу йду за нокаутом. Цей бій не буде винятком. Я збираюся нокаутувати Олександра.

Плани на решту 2024 року? Ви знаєте, ми збираємося продовжувати демонструвати неймовірні виступи та продовжувати перемагати найкращих у дивізіоні. І це саме те, що я хочу продовжувати робити. Я просто хочу продовжувати бути тим бійцем, який, знаєте, кожен бій може зробити карнавалом. Я збираюся дати вам найкращі бої, які тільки можливі. Трохи м'яса", — заявив Бенавідес.

Нагадаємо, що бій відбудеться в ніч з 15 на 16 червня. Напередодні Гвоздик та Бенавідес провели битву поглядів.

У своєму останньому поєдинку українець здобув дострокову перемогу над бразильцем Ісааком Родрігесом. Американець у листопаді 2023-го захистив свій титул у бою проти ексчемпіона Деметріуса Андраде.

Олександр Гвоздик Давід Бенавідес

Давід Бенавідес

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