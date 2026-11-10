Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Бенавідес: Я буду номером один у рейтингу P4P

Олександр Булава — 10 листопада 2026, 22:20
Бенавідес: Я буду номером один у рейтингу P4P
Девід Бенавідес
instagram.com/benavidez300

Чемпіон WBA та WBO у важкій вазі Давід Бенавідес (32-0, 25 КО) оцінив протистояння з володарем титулу WBC Міхалом Чесляком (28-2, 22 КО).

Його слова передає Bad Left Hook.

Американець переконаний, що він "неминуче" стане абсолютним чемпіоном у важкій вазі. Він також прагне, щоб його вважали найкращим боксером світу, без винятків.

"У своєму першому поєдинку у крузервейт я завоював два чемпіонські пояси, а тепер прагну здобути третій. Те, що я стану абсолютним чемпіоном – неминуче. Я дуже скоро піднімуся на вершину рейтингу P4P. Я буду номером один.

Найбільший виклик у поєдинку з Чесляком полягає в тому, що він виходить на цей бій, захищаючи свій титул уперше. Кожен боксер після завоювання титулу має мотивацію його не втрачати. Він вийде на ринг у повній бойовій готовності, але я не боюся жодного суперника", – сказав Бенавідес.

Їх бій відбудеться 5 грудня.

Раніше була інформація, що у зустрічі проти Бенавідеса особисто зацікавлений Олександр Усик. Їхнє протистояння може відбутися у 2027-му.

Непереможений боксер із США вже оцінив цінність можливого двобою проти колишнього абсолютного чемпіона.

Давід Бенавідес

Давід Бенавідес

Відомий тренер висловив побоювання щодо можливого бою Усика проти Бенавідеса
Почув із інтерв'ю: Бенавідес висловився про можливий бій проти Ф'юрі
Це буде найважливіший бій у моєму житті: Бенавідес оцінив можливий поєдинок з Усиком
Це справжнє божевілля: ексчемпіон світу відреагував на рішення Усика повернутись у крузервейт
В нього досі є той швидкий удар правою: Бенавідес – про бій Вайлдера з Опетаєю

Останні новини