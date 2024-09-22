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Кінець історії Джошуа: брутальний нокаут від Дюбуа на заповненому Вемблі

Станіслав Лисак — 22 вересня, 00:46
Кінець історії Джошуа: брутальний нокаут від Дюбуа на заповненому Вемблі
Getty Images

У Лондоні на стадіоні "Вемблі" чемпіон IBF у суперважкій вазі Даніель Дюбуа нокаутував претендента Ентоні Джошуа.

Дюбуа був активнішим з першого раунду, відправивши Джошуа в нокдаун. У третьому раунді 27-річний боксер поставив Джошуа на коліно вдруге, а в п'ятому довів справу до кінця, нокаутувавши колишнього чемпіона світу.

Відео нокауту

Для Джошуа це четверта поразка в кар'єрі. Раніше Ентоні поступався двічі українцеві Олександру Усику (2021, 2022 роки), а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу (2019 рік).

Дюбуа, який також програвав Усику у 2023 році, здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив чемпіонський пояс і тепер може претендувати на поєдинок із переможцем реваншу між українцем та його земляком Тайсоном Ф'юрі. Цей бій запланований на 21 грудня.

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