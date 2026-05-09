Аллен: Завжди ставлю проти Вордлі, бо він не має аматорського досвіду

Британський боксер надважкої ваги Девід Аллен (25-8-2, 20 KO) поділився своїм прогнозом на титульний бій між Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО) та Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО).

Про це він розповів у коментарі DAZN.

"Це найкращий поєдинок у важкій вазі, який тільки можна організувати. Вони не є найгучнішими іменами у світі, але хтось із них обов'язково опиниться в нокауті", – сказав він.

Щодо визначення переможця, Аллен схиляється до перемоги Дюбуа, однак визнає, що Вордлі не раз доводив, що він помиляється, і він не здивується, якщо це трапиться знову.

"Я виберу Дюбуа, я завжди ставлю проти Вордлі, бо він не має аматорського досвіду. Але він постійно доводить, що я помиляюся, і я не здивуюся, якщо він знову мене спростує", – зазначив Аллен.

Зазначимо, що головний бій вечора боксу в Манчестері розпочнеться 9 травня, не раніше опівночі. Переможець цієї битви згодом може стати наступним суперником Олександра Усика, про що українець говорив раніше.

Нагадаємо, що напередодні Вордлі та Дюбуа проведи дуель поглядів. Після неї "Динаміт" не потиснув руку чинному чемпіону світу.